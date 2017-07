Fünf-Satz-Match : Nadal in Wimbledon überraschend ausgeschieden

vergrößern 1 von 4 Foto: Alastair Grant 1 von 4







Nadal hatte den Rasenklassiker in London 2008 und 2010 gewonnen und sich zuletzt in Paris seinen zehnten French-Open-Titel gesichert. Neben dem siebenmaligen Champion Roger Federer und Vorjahressieger Andy Murray galt Nadal als aussichtsreichster Anwärter auf den Titel. Doch in einem packenden Match musste er sich nach 4:48 Stunden der Nummer 26 der Tennis-Welt geschlagen geben.

Nach dem Match ist das ursprünglich danach angesetzte Achtelfinale zwischen Novak Djokovic und Adrian Mannarino auf Dienstag verschoben worden. Das teilten die Wimbledon-Organisatoren mit.

von dpa

erstellt am 10.Jul.2017 | 21:53 Uhr