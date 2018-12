Basketball-Profiliga : NBA: Schröder siegt mit Oklahoma - Nowitzki verliert

Der deutsche Basketball-Star Dennis Schröder hat in der nordamerikanischen Profi-Liga NBA mit den Oklahoma City Thunder bei den Phoenix Suns 118:102 (58:57) gewonnen.

29. Dezember 2018, 07:46 Uhr

Der 25-Jährige kam dabei auf 20 Punkte, vier Rebounds und sechs Assists und stand 39 Minuten auf dem Feld. Herausragender Spieler beim Zweiten der Western Conference war Superstar Russell Westbrook mit 40 Punkten.

Dirk Nowitzki und Maximilian Kleber verloren unterdessen mit den Dallas Mavericks bei den New Orleans Pelicans 112:114 (66:55). Dabei führten die Texaner fast die gesamte Spielzeit über, zeitweise mit 15 Punkten. Die Pelicans kamen nie auf mehr als drei Zähler weg, aber das reichte am Ende dennoch für den Sieg.

Nowitzki verbuchte elf Punkte und einen Rebound, Kleber, der in der Starting Five stand, sieben Punkte, drei Rebounds und vier Assists. Es war Nowitzkis bester Wert im siebten Spiel nach seinem Comeback. Überragender Mann auf dem Parkett war Anthony Davis, der für New Orleans 48 Punkte erzielte. Beide Teams bleiben im hinteren Drittel der Western Conference.

Die Los Angeles Clippers gewannen derweil das Stadtderby bei den Los Angeles Lakers 118:107 (51:54). Dabei mussten die Lakers erneut auf den verletzten Topstar LeBron James verzichten.

Die deutschen Nationalspieler Moritz Wagner und Isaac Bonga kamen nicht zum Einsatz. Beide Teams bleiben sicher auf Playoff-Kurs.