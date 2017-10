90:96 gegen Miami : NBA-Spieler Schröder nach Festnahme: «Jeder macht Fehler»

vergrößern 1 von 1 Foto: Todd Kirkland 1 von 1

von dpa

erstellt am 02.Okt.2017 | 07:16 Uhr

Der 24-jährige Aufbauspieler der Atlanta Hawks, der am Freitagmorgen in einem Vorort von Atlanta festgenommen wurde, erklärte in seiner ersten öffentlichen Stellungnahme seit dem Vorfall, dass er aus den Geschehnissen lernen will. «Wir sind alle Menschen. Jeder macht Fehler», sagte Schröder dem «Atlanta Journal Constitution». «Ich versuche daraus zu lernen und weiterhin das Vertrauen meiner Teamkollegen zu gewinnen». Der Basketball-Profi sieht sich mit Vorwürfen der Körperverletzung konfrontiert.

Beim ersten Vorbereitungsspiel der Atlanta Hawks blendete der deutsche Nationalspieler jedoch die Vorkommnisse der vergangenen Tage aus und lieferte eine überzeugende Leistung ab. Bei der 90:96 (42:39)- Niederlage gegen die Miami Heat am Sonntag (Ortszeit) erzielte er zwölf Punkte in 21 Spielminuten. Zusätzlich verbuchte der gebürtige Braunschweiger fünf Assists und vier Rebounds. Neben Schröder konnten auch Dewayne Dedmon (12 Punkte) und Marco Belinelli (10 Punkten) zweistellig für die Hawks punkten. Auf Seiten der Heat war Tyler Johnson mit 14 Zählern der erfolgreichste Werfer.

