Saisonstart : NBA: Theis-Team Boston verliert Auftakt gegen Cleveland

vergrößern 1 von 1 Foto: Tony Dejak 1 von 1

von dpa

erstellt am 18.Okt.2017 | 07:34 Uhr

Bei der mit Spannung erwarteten Rückkehr von Kyrie Irving an seine alte Wirkungsstätte kam Theis allerdings nicht zum Einsatz. Irving, der 2016 mit Cleveland die Meisterschaft gewann, war in der Sommerpause von Cleveland nach Boston gewechselt. In seinem ersten offiziellen Spiel für die Celtics erzielte der 25-jährige Aufbauspieler 22 Punkte. Außerdem verbuchte er zehn Assists und vier Rebounds.

Jaylen Brown war mit 25 Zählern der erfolgreichste Werfer bei den Gästen. Topscorer der Partie war Cavaliers-Superstar LeBron James, der am Ende 29 Punkte, 16 Rebounds und neun Assists auf seinem Konto hatte. Kevin Love (15 Punkte, elf Rebounds) und Derrick Rose (14 Punkte) konnten ebenfalls im Trikot der Cavaliers überzeugen. Bereits im ersten Viertel verletzte sich Bostons Gordon Hayward schwer. In seinem ersten Spiel für die Celtics musste der 27-Jährige nach einem Knöchelbruch vom Feld getragen werden.

Spielstatistik Boston Celtics-Cleveland Cavaliers