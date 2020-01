NBA : Neuer Saisonbestwert für Kleber bei Mavericks-Sieg

Dank eines neuen Saisonbestwerts von Basketball-Nationalspieler Maximilian Kleber und einer starken Leistung von Jungstar Luka Doncic haben die Dallas Mavericks in der nordamerikanischen Profiliga NBA ihren Negativlauf beendet.

von dpa

03. Januar 2020, 07:34 Uhr

Nach zuvor zwei Niederlagen gewannen die Texaner zu Hause mit 123:111 gegen die Brooklyn Nets. Kleber verwandelte in knapp 31 Minuten sechs seiner sieben Würfe und kam auf 18 Punkte, dem 20 Jahre alten Doncic gelangen 31 Punkte und 13 Rebounds. Beide Teams traten personell geschwächt an, wobei sich das Fehlen von drei Guards bei den Gästen deutlicher bemerkbar machte. Durch den Sieg belegen die Mavericks in der Eastern Conference den sechsten Platz.

Knapp dahinter liegen die Oklahoma City Thunder um Dennis Schröder. Das Team holte beim 109:103-Auswärtssieg gegen den direkten Verfolger San Antonio Spurs den vierten Sieg nacheinander. Der gebürtige Braunschweiger Schröder war mit 19 Punkten der zweitbeste Schütze seiner Mannschaft.