American Football : NFL: Große Show von Mahomes - Feuerwerk-Reserve aufgebraucht

Mit 0:24 liegen die Kansas City Chiefs im NFL-Viertelfinale schon zurück. Dann startet Star-Quarterback Patrick Mahomes eine Aufholjagd für die Rekordbücher und sorgt damit für einen kuriosen Engpass.

von dpa

13. Januar 2020, 11:59 Uhr

Die rekordträchtige Offensiv-Show von Star-Quarterback Patrick Mahomes brachte sogar die Feuerwerk-Reserven der Kansas City Chiefs an ihre Grenzen.

Als der Spielmacher sein Team im Playoff-Viertelfinale zum spektakulären 51:31 gegen die Houston Texans geführt hatte, teilte der Club laut der NFL mit, dass für weitere Touchdowns keine Freudenraketen mehr zur Verfügung stehen würden.

Mit Spielende ließen es die Chiefs im Nachthimmel aber noch ein letztes Mal in den roten Teamfarben knallen - Mahomes und seine Mannschaftskollegen durften sich für eines der größten Comebacks in der Geschichte der Football-Liga NFL feiern lassen. «Pat Mahomes ist der beste Quarterback in der Liga und das hat er heute bewiesen», schwärmte Teamkollege Travis Kelce über den 24-Jährigen.

Nach einem katastrophalen ersten Viertel lag Kansas City bereits mit 0:24 - und startete eine Aufholjagd für die Rekordbücher. Sieben Angriffsserien nacheinander gelang ein Touchdown. Als erster Quarterback der NFL-Historie warf Mahomes fünfmal erfolgreich in die Endzone, warf Pässe für einen Raumgewinn von mehr als 300 Yards und erlief selbst über 50 Yards. Noch nie zuvor lag ein Team in der K.o.-Runde mit 20 Punkten zurück und gewann noch mit diesem Vorsprung.

«Es war einfach großartig. Alles hat geklappt», sagte der wertvollste Spieler der vergangenen Saison. «Wenn du 24:0 zurückliegst, gewinnst du eigentlich nicht mehr viele Spiele.» Diese Saison stand Mahomes ein wenig im Schatten von Quarterback-Jungstar Lamar Jackson, der allerdings direkt im ersten Playoffspiel mit den Baltimore Ravens scheiterte.

Nun geht Kansas City als großer Favorit in das Duell mit den Tennessee Titans am kommenden Sonntag (21.05 Uhr/ProSieben) um den Einzug in den Super Bowl. «Wir sind immer in der Lage zurückzukommen. Viele Teams können das nicht», lobte Chiefs-Coach Andy Reid, der auf seinen ersten Titelgewinn hoffen darf.

Das letzte Ticket für die Halbfinals sicherten sich die Green Bay Packers mit einem 28:23-Sieg über die Seattle Seahawks. Quarterback Aaron Rodgers lieferte mit zwei erfolgreichen Touchdown-Pässen eine weitgehend makellose Vorstellung. «Jetzt beginnt der Spaß so richtig», sagte der 36-Jährige. «Es sind nur noch vier Teams übrig und wir sind eins davon und haben eine legitime Chance.»

In einem Football-Klassiker bekommen es die Packers nun mit den San Francisco 49ers zu tun. Zu Zeiten von Quarterback-Legende Brett Favre setzte sich Green Bay in den 1990er-Jahren gleich drei Saisons in Serie durch. Seit 2011 wartet das Traditionsteam aber auf den ganz großen Triumph im Super Bowl.