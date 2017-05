5:3-Sieg gegen Nashville : NHL: Pittsburgh gewinnt erstes Stanley-Cup-Finale

vergrößern 1 von 1 Foto: Gene J. Puskar 1 von 1

Das Team des verletzten Eishockey-Nationalspielers Tom Kühnhackl siegte im ersten von sieben möglichen Partien in der nordamerikanischen Profiliga NHL mit 5:3 (3:0, 0:1, 2:2) und führt in der «Best of Seven»-Serie mit 1:0. Die Pittsburgh-Profis Jake Guentzel und Nick Bonino sorgten in der Schlussphase mit ihren Toren für die Entscheidung, nachdem Nashville kurz zuvor einen 0:3-Rückstand egalisiert hatte. Das zweite Match findet am Mittwoch (Ortszeit) wieder in Pittsburgh statt.

von dpa

30.Mai.2017