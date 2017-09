Dänemark 4:0 gegen Polen : Nordirland bleibt Zweiter hinter DFB-Team

Nordirland hat in der Qualifikation zur Fußball-WM 2018 in Russland den zweiten Platz hinter Deutschland in der Gruppe C zementiert. Die Briten gewannen in San Marino mit 3:0 (0:0) und haben nun 16 Punkte auf dem Konto.