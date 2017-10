Champions League : Notfall ohne Lewandowski: Heynckes mit Peps Robben-Lösung?

vergrößern 1 von 1 Foto: Matthias Balk 1 von 1

von dpa

erstellt am 30.Okt.2017 | 13:40 Uhr

Jetzt muss der Heynckes-Effekt beim FC Bayern München auch in einer außergewöhnlichen Notfallsituation greifen.

Der bei seinem Fußball-Comeback von Sieg zu Sieg eilende Triple-Trainer posierte am Münchner Flughafen noch gelassen mit Fans für Handy-Fotos, ehe er auf dem Charterflug nach Schottland über eine Lösung für eine Situation grübelte, die beim deutschen Rekordmeister eigentlich gar nicht eintreten darf: Torjäger Robert Lewandowski, «Mister Unersetzbar» im Münchner Angriff, fehlt am Dienstag (20.45 Uhr) im wichtigen Champions-League-Spiel gegen Celtic Glasgow.

«Es ist eine Vorsichtsmaßnahme vom Trainer. Wenn wir gegen Real Madrid gespielt hätten, dann wäre er möglicherweise mitgefahren. Der Trainer will nichts riskieren», begründete Karl-Heinz Rummenigge die Null-Risiko-Strategie beim leicht am Muskel verletzten Lewandowski.

Der Torjäger wird ja noch dringender im Bundesliga-Topspiel bei Borussia Dortmund gebraucht, in dem die Bayern die gerade erst vom nationalen Rivalen eroberte Tabellenführung behaupten wollen. «Im Hinterkopf ist schon das Spiel am Samstag, das für uns sehr wichtig ist», erläuterte Rummenigge, der optimistisch hinzufügte: «Das ist bei Robert eine Geschichte von einigen wenigen Tagen. Er wird in Dortmund wieder auf dem Platz stehen, davon kann man ausgehen.»

Aber was macht Heynckes im stimmungsvollen Celtic Park, wo der FC Bayern mit einem Auswärtssieg frühzeitig das Achtelfinal-Ticket buchen könnte? Thomas Müller, im Münchner Kader der einzige Halbwegs-Ersatz auf der Mittelstürmer-Position für Lewandowski, fällt bekanntlich ebenfalls mit einer Muskelverletzung weiterhin aus.

In der Not nahm Heynckes sogar A-Jugend-Stürmer Manuel Wintzheimer (18) mit nach Schottland. Der erfahrene Coach ist gefordert - und Heynckes könnte in der Not sogar einen Einfall von Pep Guardiola aufgreifen: Arjen Robben könnte wie im DFB-Pokalfinale 2014 gegen Borussia Dortmund als verkappter Neuner im Sturmzentrum auflaufen.

«Ich weiß nicht, wer vorne drinstehen wird, aber vielleicht wird es eine kleine Überraschung geben. Wir haben nicht viele Kandidaten, die das machen können. Aber ich kann das vielleicht auch», sagte Robben am Montag grinsend: «Ich habe das auch mal gespielt.» Und das sehr erfolgreich, denn BVB-Schreck Robben erzielte am 17. Mai 2014 in der Verlängerung in der 107. Minute das so wichtige Tor zum 1:0.

Rummenigge vertraut auf die Improvisationskünste von Heynckes: «Der Trainer ist bekannt dafür, dass er Rezepte findet, das für ein Spiel zu kompensieren.» Wie ungewohnt die Spielsituation ohne Lewandowski für die Bayern ist, zeigt die Statistik: Seit der Verpflichtung des Polen im Sommer 2014 stand Lewandowski nur in einer (!) von 37 Münchner Champions-League-Partien nicht auf dem Platz. Auch da war der Torjäger verletzt - prompt gab es im Viertelfinal-Hinspiel der vergangenen Saison ein 1:2 gegen Real Madrid. Es folgte das Aus!

Das Risiko, im Kader ohne echten Back-up für Lewandowski dazustehen, wird mit Blick auf das Winter-Transferfenster inzwischen überdacht. «Wenn die sportliche Leitung irgendeinen Namen uns sinnvoll vorträgt, dann werden wir uns damit befassen», kündigte Rummenigge an.

In Glasgow soll es auch ohne Lewandowski fürs Achtelfinale langen. Die Offensivausfälle dürften «keine Ausrede» sein, erklärte Robben: «Wir müssen es mit den Spielern machen, die noch da sind. Es sind genug übrig.» Kingsley Coman (Knieprellung) etwa will auf die Zähne beißen. James Rodríguez hat sich beim 2:0 gegen Leipzig empfohlen. «Wir wollen den zweiten Platz sicherstellen», sagte Robben. Der mögliche Not-Mittelstürmer warnte aber nach dem lockeren 3:0 beim Hinspiel in München: «Celtic ist zu Hause ein bisschen stärker.»