Annika Schleu im Interview : „Ich war zu keiner Zeit grob“: Das sagt die Reiterin zum Pferde-Drama

Nach dem Olympia-Drama beim Fünfkampf wurde Annika Schleu massiv angegangen. Im Interview bezieht sie nun Stellung.

Tokio | Die Moderne Fünfkämpferin Annika Schleu ist nach ihrem Olympia-Drama in Tokio von der Heftigkeit der Reaktionen überrascht. "Ich habe nicht damit gerechnet, dass so etwas auf mich zukommt", sagte die 31-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Sie hatte in Tokio nach zwei Disziplinen auf Goldkurs gelegen, ehe das ihr zugeloste Pferd mehrfach verweigerte....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.