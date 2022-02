Olympische Winterspiele : „Alles, was moderne Abfahrt braucht”: Ski-Asse loben Strecke

Die Abfahrtsstrecke bei den Olympischen Winterspielen in Peking ist von etlichen Topfahrern gelobt worden.

„Es ist alles drin, was eine moderne Abfahrt braucht”, sagte Weltmeister Vincent Kriechmayr aus Österreich nach dem ersten Training. „Ein Flachstück, Sprünge, Steilkurven, hängende Kurven. Es ist ständig was zu tun. Man kann sich nie ausruhen.” Auch der Schweizer Beat Feuz, der mit seinem Sieg beim Weltcup auf der legendären Streif in Kitzbühel vor kn...

