Olympische Winterspiele : Baumann, Ferstl und Schwaiger für Olympia-Abfahrt nominiert

Die Skirennfahrer Romed Baumann, Josef Ferstl und Dominik Schwaiger sind für die Abfahrt bei den Olympischen Winterspielen in Peking nominiert worden, teilte der Deutsche Skiverband mit.

Der vierte deutsche Startplatz für das Rennen am Sonntag wird damit zwischen Andreas Sander und Simon Jocher ausgefahren. Die Entscheidung fällt im dritten und letzten Training am Samstag. Baumann war im zweiten Training der Schnellste aus dem deutschen Quintett. Er habe sich nach einem noch etwas zurückhaltenden ersten Lauf am Vortag vorgenommen, etwa...

