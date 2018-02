Doppelte Siegerehrung : Kraftprotz Friedrich mit Medaillen-Versprechen

Schlaflos vor dem Rennen, trotzdem hellwach. Der Weg nach der Bob-Pleite von Sotschi war für Francesco Friedrich hart. Er hat in Pyeongchang mit Gold geliefert. In seiner Heimat Pirna ist er der Star. Den Thriller verfolgte seine Familie mit 100 Fans im Bootshaus.

von dpa

20. Februar 2018, 12:32 Uhr

Nach seinem olympischen Gold-Coup im Zweierbob gab Weltmeister Francesco Friedrich ein Versprechen. «Im Vierer fahre ich besser», sagte der Sachse.

Sein Anschieber Thorsten Margis kündigte vor dem Olympia-Finale am Wochenende im großen Schlitten an: «Wir sind es jetzt den Jungs absolut schuldig, dass wir im Vierer Vollgas geben.» Am liebsten wieder zum Gold.

Doch zunächst standen Friedrich und Margis am Dienstag bei einer außergewöhnlichen Siegerehrung mit vier Goldmedaillen für zwei Bob-Teams zusammen mit den zeitgleichen Justin Kripps und Alexander Kopacz ganz oben auf dem Podest. Nach einem denkwürdigen Zweierbob-Rennen wurde zuerst die deutsche Hymne gespielt, dann tönte die kanadische über die Medal Plaza von Pyeongchang.

Stunden vor der Zeremonie sahen der Zweierbob-Olympiasieger und sein Anschieber einen Tag nach dem Thriller in der Bahn von Pyeongchang noch müde aus, als sie sich am frühen Nachmittag im Deutschen Haus zum obligatorischen Medientermin einfanden.

Ob es daran lag, dass beide ihren Triumph am Montagabend noch bis etwa 4.00 Uhr morgens an gleicher Stelle gefeiert hatten oder dies die Nachwirkungen ihrer kurzen Nacht vor den entscheidenden beiden Läufen war, war nicht so richtig auszumachen. Dem 27-jährigen Friedrich und dem ein Jahr älteren Mann für den richtigen Schub war es letztlich egal.

«Es war wunderbar», sagte Friedrich über den denkwürdigen Abend zuvor. Nach einer Aufholjagd hatten er und Margis doch noch Gold geholt und sich den Olympiasieg mit den starken Kanadiern teilen mussten.

Im Vierer jedoch kommt die Konkurrenz mit Nico Walther und im Berchtesgadener Johannes Lochner vor allem aus dem eigenen Lager. Walther und Lochner waren im Zweier leer ausgegangen. «Ich sehe alle drei auf Augenhöhe», meinte Spies mit Blick auf Samstag und Sonntag.

Dass es für Friedrich doch noch zu Gold im kleinen Schritt gereicht hatte, lag auch an der intensiven Nachtarbeit des Stabs um Cheftrainer René Spies mit Videoanalyse und Optimierung des Schlittens - und dem unerschütterlichen Selbstvertrauen von Friedrich und Margis. «Es gab für uns keine andere Option. Wir haben gesagt: Scheiß egal, wir wollen Gold machen», sagte Margis.

Um auch das Letzte herauszuholen, zog Friedrich in der Zielkurve seinen Kopf ein und holte die drei Hundertstelsekunden Rückstand auf Kripps so wieder heraus. «Im Bobsport kämpft man um jedes Bruchteil einer Sekunde, da kann man schon mal blind durchs Ziel fahren», sagte der viermalige Weltmeister aus dem sächsischen Pirna.

Sonst ist Friedrich keiner, der den Kopf einzieht. Der Kraftprotz zeigt auch abseits der Bobbahn sein Selbstbewusstsein. Er macht seine Gegner vor allem mit seiner Gelassenheit und Ruhe nervös. Nur am Start explodiert er - mit seinem kongenialen Partner. Zweimal stellte das Duo einen Startrekord auf. «Es ist wahnsinnig, was Thorsten auch im letzten Lauf noch mal geleistet hat», sagte Cheftrainer Spies, der wie sein Vorzeigepilot vor dem Rennen eine unruhige Nacht hatte.

Friedrich war erst im Januar wieder zum Schlitten vom Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten (FES) zurückgewechselt, weil sein Gefährt der österreichischen Marke Wallner nicht auf Topspeed kam. Ein entscheidender Schritt Richtung Olympiasieg.

Wenn Friedrich am Wochenende im Vierer fährt, wird auch im Bootshaus seiner Heimat mitgefiebert. Wie am Montag. 100 Fans verfolgten den Bob-Thriller. Mama Peggy konnte ihre Tränen nicht mehr halten. «Nach Sotschi hat er nur für diesen Moment hingearbeitet, um endlich die Olympia-Medaille zu gewinnen. Jetzt ist es sogar Gold. Es war ein harter Weg», sagte sie im Pirna-TV. Vor vier Jahren war Friedrich dabei, als die Deutschen erstmals seit 50 Jahren ohne Bob-Medaille blieben. Nun ist das Trauma von überwunden.