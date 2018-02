Die allerbesten der Welt : Der «Triple Gold Club» - ein elitärer Eishockey-Zirkel

Im Eishockey gibt es einen ganz besonderen Club: den «Triple Gold Club». Zugang bekommen nur die allerbesten Spieler der Welt.

von dpa

19. Februar 2018, 10:33 Uhr

Zwar sind die Profis der weltbesten Liga NHL in diesem Jahr bei den Olympischen Winterspielen nicht dabei, doch könnte auch in Pyeongchang ein Mann in diesen elitären Zirkel aufsteigen: Pawel Dazjuk aus dem Team der Olympischen Athleten aus Russland (OAR). Gewinnen die OAR am Ende Gold, ist der 39-Jährige als siebter Russe dabei.

Aufgenommen werden Spieler oder Trainer, die den Hattrick aus den begehrtesten Team-Trophäen im Eishockey schaffen: den Gewinn von mindestens je einer Weltmeisterschaft, einer olympischen Goldmedaille und der Stanley-Cup-Trophäe. NHL-Meister war Dazjuk 2002 mit den Detroit Red Wing, die Weltmeisterschaft gewann er 2012.

Aktuell haben erst 27 Spieler und ein Trainer die begehrte Mitgliedschaft, darunter elf Kanadier und neun Schweden. Ein Deutscher ist nicht vertreten. Die Weltmeisterschaft oder gar Olympia-Gold gewann Deutschland im Eishockey noch nie.