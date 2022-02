Winterspiele in Peking : Deutsches Quartett bei olympischem Frauen-Massenstart dabei

Das deutsche Biathlon-Quartett Denise Herrmann, Vanessa Voigt, Franziska Preuß und Vanessa Hinz hat die Qualifikation für das letzte Einzelrennen bei den Olympischen Winterspielen in China geschafft.

Alle vier sind beim Massenstartrennen der Damen dabei, in dem am 19. Februar 30 Athletinnen antreten dürfen. Wie aus der in Zhangjiakou veröffentlichten provisorischen Startliste hervorging, schafften neben Einzel-Olympiasiegerin Herrmann auch Voigt, Preuß und Hinz über ihre bisherigen Resultate in China den Sprung in das Feld. Mit dem Massenstart der ...

