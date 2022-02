Winterspiele in Peking : DOSB: Quarantäne-Situation „definitiv verbessert“

Für die drei deutschen Athleten in den olympischen Quarantäne-Unterkünften ist nach vehementer Kritik des Deutschen Olympischen Sportbundes die Lage deutlich verbessert worden.

Der Nordische Kombinierer und Olympiasieger Eric Frenzel habe innerhalb seines Quarantänehotels in ein größeres Zimmer mit deutlich verbessertem Standard umziehen können. Sein Teamkollege Terence Weber sei aus der Selbstisolation im Mannschaftshotel in ein weiteres Quarantänehotel in Zhangjiakou mit ebenfalls ordentlichen Bedingungen verlegt worden, te...

