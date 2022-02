Olympische Winterspiele : Eiskunstläuferin Walijewa führt nach Kurzprogramm

Die russische Eiskunstläuferin Kamila Walijewa hat zum Auftakt des olympischen Damen-Wettbewerbs ihre Chancen auf Gold gewahrt und führt nach dem Kurzprogramm.

Nach dem Wirbel um eine positive Dopingprobe unterlief der 15 Jahre alten Team-Olympiassiegerin in Peking nur beim Dreifach-Axel ein Wackler. Die Favoritin erhielt 82,16 Punkte und setzte sich an die Spitze. Das Kür-Finale findet an diesem Donnerstag statt. Der Druck der vergangenen Tage war Walijewa indes anzumerken, nach ihrem Auftritt konnte sie nur...

