Olympia in Pyeongchang : Fahnenträger-Entscheidung: Ehrhoff gibt sich gelassen

Füssen (dpa) - Eishockey-Nationalspieler Christian Ehrhoff gibt sich vor der Entscheidung über Deutschlands Fahnenträger bei den Olympischen Winterspiele in Pyeongchang gelassen.

von dpa

04. Februar 2018, 04:57 Uhr

«Das kann ich selbst ja nicht beeinflussen. Die einmalige Atmosphäre der Eröffnungsfeier werde ich so oder so genießen», sagte der 35 Jahre alte Verteidiger der Deutschen Presse-Agentur am Rande des Treffens zum Kurz-Trainingslager in Füssen.

Der langjährige NHL-Profi und aktuelle Abwehrspieler der Kölner Haie ist einer von fünf Kandidaten des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) als möglicher Fahnenträger bei der Eröffnungsfeier am Freitag in Pyeongchang. «Zweifelsfrei wäre das noch mal ein Highlight, etwas unheimlich Besonderes», sagte Ehrhoff.

Zur Wahl stehen außerdem Claudia Pechstein (Eisschnelllauf), Eric Frenzel (Nordische Kombination), Natalie Geisenberger (Rodeln) und Viktoria Rebensburg (Ski-Alpin). Noch bis Sonntagabend können Deutschlands Sportfans online mit darüber abstimmen. Das Resultat fließt zu 50 Prozent in die Entscheidung mit ein. Zur anderen Hälfte entscheidet das Olympia-Team.

Für Ehrhoff ist es die vierte Olympia-Teilnahme, er nahm zudem an sieben Weltmeisterschaften teil. Seine Karriere im Nationaltrikot werde er auch nach Olympia in jedem Fall fortführen: «Das wird mit Sicherheit nicht mein letztes Turnier im Nationaltrikot sein.»