Rodel-Olympiasiegerin : Geisenberger: „Rekorde sind mir im Augenblick wurscht“

Rodel-Olympiasiegerin Natalie Geisenberger ist das Übertreffen des Winterspiele-Medaillenrekords von Claudia Pechstein nicht wichtig.

„Rekorde sind mir im Augenblick vollkommen wurscht“, sagte die 34-Jährige aus Miesbach, einen Tag nach ihrem fünften Gold-Gewinn in Peking. Im Teamwettbewerb am Donnerstag hat sie die Chance, an der Ausnahme-Eisschnellläuferin Pechstein mit dem sechsten Olympiasieg vorbeizuziehen. „Vielleicht wird mir das etwas bedeuten, wenn ich älter bin“, meinte Ge...

