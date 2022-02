Winterspiele in Peking : Hennig starke Fünfte - Johaug siegt über 10 Kilometer

Skilangläuferin Katharina Hennig ist bei den Olympischen Winterspielen in China nur knapp an einer Medaille vorbeigelaufen.

In einem starken Rennen über zehn Kilometer in der klassischen Technik in Zhangjiakou wurde die 25-Jährige aus Oberwiesenthal Fünfte. 11,9 Sekunden trennten sie vom Bronze-Rang. „Ich freue mich riesig über das Ergebnis, weil es das ist, was ich kann“, sagte Hennig. „Ich hatte einen Plan mit einer sehr konservativen Renneinteilung. Vor allem in der erst...

