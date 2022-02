Olympische Winterspiele : Nach Sturz : Snowboarder Vockensperger wieder im Training

Freestyle-Snowboarder Leon Vockensperger hat einen Tag nach seinem Sturz bei den Olympischen Spielen von Peking wieder trainieren können.

„Die Physios und Ärzte haben alles getan, dass ich wieder fahren kann. Mit ein paar Schmerzmitteln war das schon auszuhalten”, berichtete der Rosenheimer in einer Medienrunde. Der 22-Jährige hält weiterhin an seinem Start in der Qualifikation für den Slopestyle-Wettbewerb am Sonntag fest. Bei dem deutschen Hoffnungsträger war nach einem Sturz am Mittwo...

