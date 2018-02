von dpa

15. Februar 2018, 08:57 Uhr

Die norwegische Langläuferin Ragnhild Haga hat in Pyeongchang Gold über die 10 Kilometer in der freien Technik gewonnen. Silber ging an die Schwedin Charlotte Kalla. Die Norwegerin Marit Björgen holte mit Bronze als erste Frau bei Winterspielen ihre zwölfte Medaille.