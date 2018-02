Nach Dopingfall : Norwegische Curler erhalten nachträglich Bronzemedaille

Nach dem Dopingfall des russischen Olympia-Curlers Alexander Kruschelnizki erhalten die Norweger Kristin Skaslien und Magnus Nedregotten nachträglich die Bronzemedaille.

von dpa

23. Februar 2018, 12:14 Uhr

Sie soll beiden am Samstag bei den Winterspielen in Pyeongchang im Rahmen der offiziellen Medaillenzeremonie übergeben werden. Das teilte das Internationale Olympische Komitee am Freitag bei Twitter mit.

Der Internationale Sportgerichtshof CAS hatte Kruschelnizki zuvor des Dopings mit dem Mittel Meldonium für schuldig gesprochen. Der Russe wurde bereits von den Winterspielen ausgeschlossen. Der 25-Jährige und seine Frau Anastassija Brysgalowa mussten die im neuen Mixed-Wettbewerb gewonnene Bronzemedaille zurückgeben.