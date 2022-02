CT-Wert zu niedrig : Ski-Freestylerin Weiß bangt um Olympiateilnahme

Die Spätfolgen einer Coronavirus-Infektion könnten Ski-Freestylerin Emma Weiß die Teilnahme an den Olympischen Winterspielen in Peking kosten.

Seit ihrer Erkrankung im November würden ihre PCR-Tests immer mal wieder positiv ausfallen, der sogenannte CT-Wert sei zu niedrig, sagte die 22-Jährige in einem Interview der ARD-Sportschau. In China will die Sportlerin vom Freestyle Club Zollernalb in der Disziplin Aerials an den Start gehen. Die Qualifikation dazu findet am 13. Februar statt. Der CT...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.