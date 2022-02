Olympische Winterspiele : Walijewa darf bei Medaillengewinn im Schaulaufen starten

Trotz ihres positiven Dopingtests vor den Olympischen Winterspielen in Peking darf die Russin Kamila Walijewa im Fall eines Medaillengewinns im Damen-Einzel am Sonntag am Schaulaufen der Eiskunstläufer teilnehmen.

Das berichtete die russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf den Eislauf-Weltverband ISU. Die 15-jährige Walijewa hatte am Dienstag mit der besten Kurzkür ihre Favoritenrolle bestätigt. Zweite wurde Weltmeisterin Anna Schtscherbakowa aus Russland vor der Japanerin Kaori Sakamoto. Die Medaillen werden am Donnerstag in der Kür der Damen vergeb...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.