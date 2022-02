Olympische Winterspiele : „We did it“: Snowboard-Star White beendet Karriere

Snowboard-Superstar Shaun White will seine erfolgreiche Karriere nach den Olympischen Winterspielen in China beenden.

„Das wird mein letzter Wettkampf sein“, sagte der Amerikaner bei einer Pressekonferenz in Zhangjiakou. Seine fünften und letzten Spiele würden sich daher noch spezieller anfühlen als ohnehin schon. Es sei „großartig“, nochmal dabei zu sein, so der Kalifornier. Er wolle „so viel Spaß wie möglich haben“. Die Medaillen der Herren in der Halfpipe werden am...

