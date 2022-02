Winterspiele in Peking : Xi Jinping empfängt Olympia-Gäste - Appell für Austausch

Vor dem Hintergrund der Spannungen mit den USA und Europa hat sich Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping für einen besseren Austausch in der Weltgemeinschaft zur Überbrückung von Differenzen ausgesprochen.

Bei einem Bankett für die Ehrengäste bei der Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Peking plädierte Xi Jinping für „wahren Multilateralismus“, womit in China meist ein Zurückdrängen der Vorherrschaft der Supermacht USA gemeint ist. An dem Bankett nahm auch der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), Thomas Bach, teil. Xi Jinping,...

