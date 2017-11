In Sotchi 2014 : Olympiasieger Legkow wegen Dopings lebenslang gesperrt

vergrößern 1 von 1 Foto: Tobias Hase 1 von 1

erstellt am 01.Nov.2017

Der russische Ski-Langlauf-Verband will die lebenslange Sperre und einem weiteren Athleten beim Internationalen Sportgerichtshof (CAS) anfechten. Sobald alle Dokumente über die Entscheidung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) vorlägen, gebe es dafür eine 21-tägige Frist, sagte Verbandspräsidentin Jelena Wjalbe der Agentur R-Sport. «Wir sind alle schockiert über die Nachricht», meinte sie.

Wjalbe bestätigte zudem, dass sich Legkow sowie der russische Ski-Langläufer Jewgeni Below wegen der Vorwürfe nicht für die Olympischen Winterspiele 2018 in Südkorea anmelden könnten. Das IOC begründete seine Entscheidung mit Dopingvorwürfen bei den Winterspielen 2014 in Sotschi.