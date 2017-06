Teterow : Paul Cooper holt Bergringpokal und Grünes Band

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Paul Cooper sicherte sich am Nachmittag den Bergringpokal vor Manfred Knappe aus Traunstein und Dirk Fabriek. Der Brite Paul Cooper war der überragende Fahrer in der 500-ccm-Soloklasse. Cooper setzte sich heute in den beiden wichtigsten Entscheidungen der Traditionsveranstaltung durch.

Die Entscheidungen der Bahnsportler auf 500-ccm-Maschinen wurden in diesem Jahr mit einem ungewohnt dünnen Bewerberfeld ausgetragen. „Es wird immer schwieriger, in der 500-ccm-Klasse ein hochklassiges Starterfeld aufzustellen und Fahrer zu finden, die ungebremst den Bergring rauf und runter jagen“ , hatte der neue Clubchef Klaus Reinders kürzlich im Gespräch mit unserer Zeitung gesagt. Den Zuschauern, die auch den zeitweise starken Regenschauern trotzten, war das egal. Sie sorgten für durchgehend gute Stimmung.

Die anderen Entscheidungen:

Den Speed-Cross gewinnt Daniel de Vries aus den Niederlanden vor dem Schweden John Nyström und Karl-Udo Wuttke aus Teterow. Guido Skoppek wird knapp geschlagen Vierter.

Cooper gewann zuvor auch das Grüne Band vor Dirk Fabriek (NL) und Stephan Katt aus Neuwittenbek.

Guido Skoppek aus Schwerin gewinnt den Hechtjungenpokal der Motocrosser.