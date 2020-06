Golf-Turnier : PGA Tour: Langer stark - Corona-Fall in Hilton Head Island

Deutschlands Golf-Idol Bernhard Langer hat beim PGA-Turnier in Hilton Head Island dank eines starken zweiten Tages den Cut geschafft und sich für die beiden entscheidenden Runden am Wochenende qualifiziert.

von dpa

20. Juni 2020, 08:27 Uhr

Der 62-Jährige aus Anhausen spielte bei dem mit 7,1 Millionen Dollar dotieren Turnier im US-Bundesstaat South Carolina eine 67er-Runde und liegt mit 136 Schlägen auf dem geteilten 28. Rang. Die Führung bei der RBC Heritage übernahm der US-Amerikaner Webb Simpson (130 Schläge) vor seinem Landsmann Bryson DeChambeau und dem Kanadier Corey Conners (beide 131).

Überschattet wurde das zweite Turnier der lukrativen US-Tour nach der Corona-Pause durch den positiven Coronavirus-Test des US-Profis Nick Watney. Der 39-Jährige trat dementsprechend nicht mehr zur zweiten Runde an. Watney war laut Mitteilung der PGA Tour privat zum Turnier gereist und bei der Ankunft noch negativ getestet worden. Am Freitag hatte er dann Symptome gespürt und einen Arzt konsultiert. Die PGA Tour sicherte Watney die volle Unterstützung zu und kündigte an, ihren Reaktionsplan in Absprache mit medizinischen Experten umzusetzen.