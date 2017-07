Williams gewinnt 100. Match : Pliskova neue Nr.1 - Djokovic komplettiert Viertelfinals

vergrößern 1 von 8 Foto: Gareth Fuller 1 von 8















Die Tschechin Karolina Pliskova löst Angelique Kerber als Nummer eins im Damen-Tennis ab. Weil die Rumänin Simona Halep im Viertelfinale von Wimbledon ausschied, wird Pliskova am kommenden Montag Platz eins der Weltrangliste übernehmen.

Halep musste sich der Britin Johanna Konta 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 4:6 geschlagen geben und verpasste den Sprung auf die Spitzenposition. Vorjahresfinalistin Kerber war tags zuvor im Achtelfinale gegen die Spanierin Garbiñe Muguruza ausgeschieden und verlor daher wertvolle Punkte im Ranking. Die 25 Jahre alte Pliskova scheiterte in London zwar schon in der zweiten Runde, hatte aber aus dem Vorjahr kaum Punkte zu verteidigen und schiebt sich daher nach der komplizierten Weltranglisten-Arithmetik auf Platz eins.

Als Konta nach 2:38 Stunden unter dem wegen Dauerregens geschlossenen Dach des Center Courts den größten Erfolg ihrer Karriere perfekt machte, erhoben sich die Zuschauer und feierten die erste britische Tennisspielerin im Wimbledon-Halbfinale seit Virginia Wade im Jahr 1978. «Es ist ein bisschen surreal», sagte Konta. Im Halbfinale am Donnerstag wartet die fünfmalige Wimbledonsiegerin Venus Williams.

Die 37-Jährige warf in ihrem 100. Einzel-Match in Wimbledon die 17 Jahre jüngere French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko aus Lettland mit 6:3, 7:5 aus dem Turnier. 20 Jahre nach ihrem Debüt im Jahr 1997 steht die ältere der beiden Williams-Schwestern bei ihrem 20. Start an der Church Road zum zehnten Mal im Halbfinale. Nur 2013 fehlte sie verletzt. «Ich liebe dieses Spiel. Deshalb investiere ich Zeit und Energie», sagte Venus Williams am Dienstag.

Zu den Rasenplätzen im Südwesten Londons hatte die siebenmalige Grand-Slam-Turniersiegerin schon immer eine besondere Beziehung. Doch dass sie es in diesem Jahr nach der bedrückenden Vorgeschichte mit ihrer Beteiligung an einem tödlichen Autounfall erneut in die Vorschlussrunde schaffen würde, war auch nach ihrem emotionalen Ausbruch zu Beginn nicht zu erwarten. Als sie nach ihrem Erstrundensieg zu dem Unfall vor einigen Wochen befragt wurde, fing sie an zu weinen, die Pressekonferenz musste unterbrochen werden. Seitdem sind nur noch Fragen zum sportlichen Geschehen zugelassen.

In der Herren-Konkurrenz komplettierte Novak Djokovic am Tag nach dem spektakulären Fünf-Satz-Scheitern von French-Open-Champion Rafael Nadal das Viertelfinale. Der 30 Jahre alte Serbe setzte sich gegen den Franzosen Adrian Mannarino 6:2, 7:6 (7:5), 6:4 durch und trifft nun am Mittwoch im Viertelfinale auf den Tschechen Tomas Berdych.

Der siebenmalige Wimbledon-Champion Roger Federer bekommt es in einer Neuauflage des Vorjahres-Halbfinales mit Milos Raonic zu tun. Im Halbfinale könnte es zum Kräftemessen mit Djokovic kommen, nur das von vielen erhoffte und zum Traumfinale erkorene Endspiel gegen Nadal wird es auf keinen Fall mehr geben. Fast fünf Stunden lang standen sich der Wimbledon-Champion von 2008 und 2010 und der 34 Jahre alte Luxemburger Gilles Muller am Montag gegenüber und boten das bislang faszinierendste und aufregendste Spektakel im Wimbledon-Sommer 2017.

Vier Stunden und 48 Minuten waren gespielt, als der zweifache Familienvater aus Leudelange seinen fünften Matchball zum 6:3, 6:4, 3:6, 4:6, 15:13 verwertete. Nadal jedoch zeigte in der Niederlage die wahre Größe eines Champions. «Im fünften Satz hatte er mehr Chancen als ich, darum hat er den Sieg wahrscheinlich auch mehr verdient», sagte der 31 Jahre alte Spanier. Von den Fans gefeiert wurde er vor allem für eine Geste danach: Beim Verlassen des Platzes, im schweren Moment des frühen Wimbledon-Scheiterns, wartete er auf Muller, ging ein paar Schritte mit seinem Bezwinger und schrieb noch Autogramme.

Nächste Gegnerin von Kerber-Bezwingerin Muguruza ist am Donnerstag die Magdalena Rybarikova. Die Slowakin ist als letzte Tennisspielerin in das Wimbledon-Halbfinale eingezogen. Die 28-Jährige gewann gegen Coco Vandeweghe aus den USA 6:3, 6:3. Die 23-Jährige Spanierin Garbiñe Muguruza hatte sich gegen die Russin Swetlana Kusnezowa 6:3, 6:4 durchgesetzt.

Damen-Weltrangliste

Herren-Weltrangliste

Turnier-Tableau Herren

Turnier-Tableau Damen

von dpa

erstellt am 11.Jul.2017 | 21:05 Uhr