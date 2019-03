Biathlon-Weltcup-Finale : Preuß Sprint-Zweite bei Kuzmina-Sieg in Oslo

Biathletin Franziska Preuß ist zum Auftakt des Weltcup-Finales in Oslo auf Platz zwei gelaufen.

von dpa

21. März 2019, 17:58 Uhr

Über die 7,5 Kilometer musste sich die 25 Jahre alte Skijägerin aus Haag nur Weltmeisterin Anastasiya Kuzmina aus der Slowakei geschlagen geben und erreichte damit ihr bestes Karriere-Ergebnis im Sprint. Kuzmina sicherte sich mit ihrem Sieg die kleine Kristallkugel im Sprint-Weltcup. Dritte wurde die Slowakin Paulina Fialkova.

Verfolgungsweltmeisterin Denise Herrmann kam nach zwei Strafrunden auf Platz fünf und hatte 34 Sekunden Rückstand auf die Siegerin. Gar 1:28 Minuten zurück lag Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier nach zwei Schießfehlern auf Rang 27, zwei Plätze hinter Franziska Hildebrand (1). Vanessa Hinz verpasste als 61. die Qualifikation für das Verfolgungsrennen.

Am Freitag (16.30 Uhr/ARD und Eurosport) beginnt das Weltcup-Finale auch für die Männer mit dem Sprint über zehn Kilometer. Am Wochenende stehen in Oslo noch Verfolgungsrennen und Massenstarts auf dem Programm.