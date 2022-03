Turn-Weltcup in Doha : Provokation bei Siegerehrung: Russischer Turner zeigt Kriegssymbol

Eklat beim Turn-Weltcup in Doha: Der russische Turner Iwan Kuliak hat bei der Siegerehrung ein „Z“ auf der Brust getragen – ein Zeichen der Unterstützung für Putins Angriffskrieg. Neben ihm auf dem Podium stand ein Ukrainer.

Der russische Turner Iwan Kuliak hat beim Weltcup in Doha (Katar) für einen Skandal gesorgt und muss mit Konsequenzen rechnen. Bei der Siegerehrung für die Entscheidung am Barren hatte der 20-Jährige auf seinem Trikot anstelle des Wappen ein „Z“ als Zeichen der Unterstützung für den Krieg Russlands in der Ukraine getragen. Der Weltturnverband FIG hat ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.