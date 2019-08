Nach DFL-Abschied: : Rauball bleibt wahrscheinlich BVB-Präsident

Reinhard Rauball wird nach seinem Abschied bei der Deutschen Fußball Liga in der kommenden Woche sehr wahrscheinlich noch eine Amtszeit beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund dranhängen.

von dpa

14. August 2019, 16:27 Uhr

«Ich habe am Donnerstag ein Gespräch mit dem Vorsitzenden des Wahlausschusses», sagte der 72-Jährige bei einem Pressegespräch am Mittwoch in Dortmund und kündigte an: «Er wird nicht sehr überrascht sein, wenn ich ihm sage, dass ich noch mal drei Jahre weitermachen werde, wenn die Mitgliederversammlung mich wählt.»

Bei der DFL wird Rauball - wie schon im September 2018 angekündigt - in der kommenden Woche nach zwölf Jahren an der Spitze aufhören. Dem BVB steht er seit 2004 zum dritten Mal vor.