Ski alpin : Rebensburg holt Top-10-Ergebnis beim Super-G in Cortina

Viktoria Rebensburg hat beim vorletzten Super-G vor den Weltmeisterschaften den neunten Platz belegt. Gut zwei Wochen vor der ersten Medaillenentscheidung in Are fehlten Deutschlands bester Skirennfahrerin in Cortina d'Ampezzo zur Spitze 0,74 Sekunden.

von dpa

20. Januar 2019, 12:49 Uhr

Den Sieg holte sich Mikaela Shiffrin aus den USA und stahl damit ihrer Teamkollegin Lindsey Vonn die Show. Vonn schied wie viele andere aus und muss nach ihrem Comeback weiter auf den 83. Sieg im Weltcup warten. Zweite wurde Tina Weirather aus Liechtenstein (+0,14 Sekunden), Dritte Tamara Tippler aus Österreich. Kira Weidle lag nach 48 Fahrerinnen auf Rang 19.