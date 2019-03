Ski alpin : Rebensburg Zweite bei Soldeu-Abfahrt - 0,03 Sekunden fehlen

Viktoria Rebensburg ist beim Weltcup-Finale in Andorra Zweite in der Abfahrt gewonnen. Den ersten Sieg ihrer Karriere in der alpinen Königsdisziplin verpasste die 29-Jährige um nur drei Hundertstelsekunden, die sie langsamer war als Mirjam Puchner aus Österreich.

von dpa

13. März 2019, 13:11 Uhr

Dritte wurde Corinne Suter aus der Schweiz (+0,08). Rebensburg hätte in Soldeu nach bislang 14 Siegen in ihrer Paradedisziplin Riesenslalom und zwei im Super-G fast den 17. Weltcup-Erfolg gefeiert. Kira Weidle als Neunte und Michaela Wenig auf Rang zwölf rundeten ein gutes deutsches Ergebnis ab. Die kleine Kristallkugel als Disziplinsiegerin gewann Nicole Schmidhofer aus Österreich.