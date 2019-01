Nordische Kombination : Rießle bei Kombinations-Triple erneut Dritter - Rehrl siegt

Fabian Rießle hat die Ambitionen der deutschen Nordischen Kombinierer auf einen Podestplatz beim Triple mit Platz drei am zweiten Wettkampftag untermauert.

von dpa

19. Januar 2019, 16:23 Uhr

Nach einem guten Sprung und einem noch besseren Langlauf-Rennen musste sich der 28-Jährige im französischen Chaux-Neuve nur dem Österreicher Franz-Josef Rehrl, der auch schon am Vortag gewonnen hatte, und dem Japaner Akito Watabe geschlagen geben. Rießle war nach dem Springen als Vierter mit einem Rückstand von 54 Sekunden auf Rehrl in den Langlauf gestartet. Am Ende spurtete er mit drei Konkurrenten um Rang zwei und kam 24,8 Sekunden hinter Rehrl ins Ziel.

Als Zweitbester Deutscher wurde Terence Weber Achter, direkt vor Eric Frenzel. Manuel Faißt belegte Rang zwölf. Vinzenz Geiger wurde 15. und lief damit knapp vor dem einen Rang schlechter platzierten Johannes Rydzek über die Ziellinie.