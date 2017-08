Keine Angaben über Dauer : SC Freiburg verlängert Vertrag mit Trainer Streich

vergrößern 1 von 2 Foto: Patrick Seeger 1 von 2

«Christian Streich und sein Trainerteam arbeiten mit großem Engagement und Erfolg an der sehr anspruchsvollen Aufgabe, gemeinsam mit uns den Bundesligastandort Freiburg zu sichern und sportlich zu entwickeln», sagte Sportvorstand Jochen Saier. «Wir sind von der Zusammenarbeit überzeugt und gehen den gemeinsamen Weg auch über die aktuelle Saison hinaus weiter.» Über Vertragsinhalte wie die Dauer des neuen Kontrakts machte der SC wie gewohnt keine Angaben.

Streich ist seit Dezember 2011 Trainer der Profimannschaft, verantwortete das Team seither in 212 Pflichtspielen und ist damit aktuell der dienstälteste Trainer im deutschen Profifußball. Der 52-Jährige arbeitet seit 1995 als Trainer bei den Freiburgern. Zuletzt scheiterten die Breisgauer in der Qualifikation zur Europa League am slowenischen Verein NK Domzale. Im ersten Bundesliga-Spiel der neuen Saison empfängt Freiburg am Sonntag Eintracht Frankfurt.

