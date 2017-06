Tönnies: «Total überzeugt» : Schalke-Clubchef: Unser Anspruch ist die Champions League

In der Fußball-Bundesliga ist Domenico Tedesco noch ganz neu. Doch die Erwartungen an das Trainertalent beim FC Schalke 04 sind enorm. Sein Oberboss Clemens Tönnies lobt ihn in den höchsten Tönen.