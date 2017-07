Doppel-Aus im Achtelfinale : Schmerzhafter Lernprozess für deutsche Fecht-Teams

Mit einer Bronzemedaille durch Degen-Mann Richard Schmidt gehen Deutschlands Fechter bei der WM in Leipzig in den Schlusstag. Die erhofften Plätze im Feld der jeweils acht besten Nationen sind am vorletzten Tag ausgeblieben.