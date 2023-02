Beim bislang letzten Aufeinandertreffen mit dem MTV setzte sich der SSC - hier mit Tutku Yüzgenc (r.) im Angriff - Anfang Dezember 2022 in Stuttgart im DVV-Pokal Halbfinale überraschend mit 3:2 durch und warf den Pokalverteidiger aus dem Wettbewerb. Foto: imago images up-down up-down Topspiel in der Volleyball-Bundesliga SSC Palmberg Schwerin empfängt deutschen Meister MTV Stuttgart Von Ralf Herbst | 03.02.2023, 14:37 Uhr

Nach dem 2:3 am Mittwoch im EC bei Savino del Bene Scandicci erwartet der SSC am Sonnabend in der Bundesliga den deutschen Meister und Erzrivalen Allianz MTV Stuttgart. Da ist Spannung programmiert.