Vorige Woche konnten die SSC-Mädels in Münster mit ihren Fans vor deren Block einen hauchdünnen 3:2-Sieg feiern. Im Playoff-Viertelfinale könnte erneut der USC der Gegner sein. Foto: Midigrafie up-down up-down Gerangel um die Plätze im Playoff-Viertelfinale der Volleyballerinnen SSC Palmberg Schwerin trifft am ehesten gegen Vilsbiburg oder Münster Von Ralf Herbst | 23.03.2023, 14:02 Uhr

Noch stehen zwei Spieltage in der Volleyball-Bundesliga der Damen aus, ehe es in die Playoffs geht. Doch die Rechnerei, wer gegen wen im Viertelfinale spielt, ist in vollem Gange.