Beim klaren 3:0 im Hinrundenspiel im November bei den Roten Raben in Vilsbiburg ließ der SSC nichts anbrennen. Hier lauern sowohl Lindsey Ruddins als auch Indy Baijens auf das Zuspiel von Pia Kästner (v.l.). Foto: Midigrafie Volleyball-Bundesliga SSC Palmberg Schwerin empfängt die Roten Raben Vilsbiburg Von Ralf Herbst | 27.01.2023, 15:01 Uhr

Mit einem souveränen Bundesliga-Heimspiel am Sonnabend gegen Vilsbiburg will sich der SSC bestmöglich für die anstehenden Top-Duelle im EC gegen Scandicci und in der Liga gegen Stuttgart einstimmen.