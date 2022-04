Schon nach dem 3:0-Erfolg über den VfB Suhl im Heimspiel der Bundesliga-Hauptrunde jubelte der SSC wie nach einem Titelgewinn. Zum Auftakt des Playoff-Viertelfinals wäre ein Sieg noch viel wichtiger. FOTO: Dietmar Albrecht Volleyball Bundesliga SSC will mit Heimsieg ins Playoff-Duell gegen VfB Suhl starten Von Ralf Herbst | 04.04.2022, 16:20 Uhr

Die SSC-Volleyballerinnen steigen am Dienstagabend mit einem Heimspiel ins Playoff-Viertelfinale der Bundesliga gegen den VfB Suhl ein. In der „Best of three“-Serie ist dabei ein Sieg schon fast überlebenswichtig.