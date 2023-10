Start in die Bundesliga-Saison Für den SSC Palmberg Schwerin wird der Punktspielauftakt in Aachen ein Sprung ins kalte Wasser Von Ralf Herbst | 06.10.2023, 18:45 Uhr Mit dieser Mannschaft, flankiert vom Trainer- und Betreuerstab, will der SSC Palmberg Schwerin in der nun beginnenden Saison die Jagd nach der 13. deutschen Meisterschaft und gern auch noch weiteren Titeln in Angriff nehmen. Foto: Denise Schwanke/SSC up-down up-down

Gut fünf Monate nach dem Saison-Aus 2022/23 im Meisterschafts-Halbfinale beim SC Potsdam steigt der SSC am Sonnabend in Aachen in die neue Spielzeit der Volleyball-Bundesliga ein. Allerdings wird der Trip in die Kaiserstadt ein bisschen auch eine Fahrt ins Ungewisse.