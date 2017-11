Trotz verpasster WM : Skibbe will in Griechenland weitermachen

Athen (dpa) – Michael Skibbe will trotz des Scheiterns in der WM-Qualifikation Nationaltrainer in Griechenland bleiben. «Ich werde sicher weitermachen. Ich bin sehr froh, Trainer der griechischen Nationalmannschaft zu sein», sagte Skibbe am späten Sonntagabend im griechischen Fernsehen.