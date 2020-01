Australian Open : Sofia Kenin und Ashleigh Barty in Melbourne im Halbfinale

Die amerikanische Tennisspielerin Sofia Kenin steht erstmals in einem Grand-Slam-Halbfinale. Bei den Australian Open gewann die 21-Jährige am Dienstag in Melbourne das Duell zweier Viertelfinal-Debütantinnen gegen die Tunesierin Ons Jabeur 6:4, 6:4.

von dpa

28. Januar 2020, 05:14 Uhr

Im Halbfinale des ersten Grand-Slam-Turniers des Jahres trifft die Weltranglisten-15. als Außenseiterin auf die Siegerin der Partie zwischen der australischen Weltranglisten-Ersten Ashleigh Barty und der zweimaligen Wimbledon-Siegerin Petra Kvitova aus Tschechien.

Zwei Tage vor ihrem Viertelfinal-Erfolg hatte Kenin im Achtelfinale den Erfolgsweg der erst 15-jährigen Amerikanerin Cori Gauff beendet.

Als erste australische Tennisspielerin seit 1984 hat auch die Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty bei den Australian Open das Halbfinale erreicht. Die 23-Jährige besiegte im Viertelfinale von Melbourne die Tschechin Petra Kvitova 7:6 (8:6), 6:2. Vor einem Jahr hatte die zweimalige Wimbledonsiegerin Kvitova das Viertelfinal-Duell mit Barty noch für sich entschieden und war anschließend bis ins Endspiel gekommen.