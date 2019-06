EM-Qualifikation : Sorg mit allen 22 Nationalspielern nach Weißrussland

Aushilfs-Bundestrainer Marcus Sorg ist mit allen 22 Akteuren zum EM-Qualifikationsspiel der Fußball-Nationalmannschaft nach Weißrussland aufgebrochen.

von dpa

07. Juni 2019, 13:40 Uhr

Vor dem Charterflug von Düsseldorf nach Minsk trainierte der komplette DFB-Kader zunächst noch ein letztes Mal im Trainingslager im niederländischen Venlo. Auf ein Abschlusstraining im Spielort Borissow verzichtet Sorg, der den nach einem Sportunfall fehlenden Bundestrainer Joachim Löw vertritt.

Löws Assistent wird am 8. Juni (20.45 Uhr/RTL) im Stadion von BATE Borissow erstmals als verantwortlicher Trainer bei einem Länderspiel der A-Nationalmannschaft am Spielfeldrand stehen. Die DFB-Auswahl strebt nach dem Auftaktsieg in den Niederlanden den zweiten Erfolg in der Qualifikation für die Europameisterschaft 2020 an.

Am 11. Juni folgt zum Saisonabschluss noch ein weiteres Punktspiel in Mainz gegen Estland. «Wir wollen mit neun Punkten in die Sommerpause gehen», sagte Sorg zur Zielsetzung.