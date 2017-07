Vorstellung : Sportdirektor Salihamidzic: Kein «Platzwarmhalter» für Lahm

vergrößern 1 von 6 Foto: Sven Hoppe 1 von 6











Hasan Salihamidzic war bemüht, gleich bei seiner überraschenden Vorstellung als Sportdirektor des FC Bayern München Profil zu gewinnen.

«Ich kenne die DNA des FC Bayern absolut», sagte der 40 Jahre alte Ex-Profi, der ein Versprechen ablegte: «Ich werde 24 Stunden sieben Tage die Woche für die Spieler da sein.» Die Bosse Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß haben nach langer Suche einen Nachfolger für Matthias Sammer gefunden, einen, der vor allem die totale Identifikation mit dem Verein und seiner Aufgabe mitbringt.

«Ich bin mit dieser Lösung sehr, sehr zufrieden», erklärte Präsident und Aufsichtsratschef Hoeneß. Die Entscheidung sei auch ein Signal, das laute: «Zurück zu den Wurzeln, das Mia-san-mia-Gefühl stärken. Wer kann das besser als Hasan Salihamidzic, der das immer gelebt hat?» Vorstandschef Rummenigge sprach von «totalem Vertrauen» in den langjährigen Bayern-Profi, der zu den Champions-League-Siegern 2001 zählte. Und Rummenigge stellte am Montagabend eines ganz deutlich heraus: «Hasan ist nicht der Platzwarmhalter für Philipp Lahm.» Für den langjährigen Kapitän bleibe die Türe zum Verein dennoch offen.

Die erste Wunschlösung als Nachfolger von Sportvorstand Matthias Sammer war Salihamidzic nicht. Schließlich waren bei der ein Jahr dauernden Fahndung zuvor sehr viel namhaftere Kandidaten gehandelt worden. Der auserkorene Weltmeister Lahm wollte am Ende nicht, der danach umworbene Max Eberl blieb bei Borussia Mönchengladbach. Aber das stört den neuen Sportdirektor nicht. «Notlösung? Ich fühle mich überhaupt nicht so», erklärte Salihamidzic im blütenweißen Hemd.

Der langfristige Vertrag bis 2020 ist ein Vertrauensbeweis der Vereinsführung. Samihamidzic ist Rummenigge direkt unterstellt. Er soll auch den Nachwuchsbereich und das Scouting verantworten.

In erster Linie aber soll er das zuletzt auch von den Bossen mehr und mehr vermisste Bindeglied zwischen Mannschaft und Trainer sowie dem Verein und Vorstand sein. Ganz eng am Team lautet die Hauptaufgabe. Stimmungen spüren, Reizpunkte setzen, Transfers mitverantworten. Darum wird «Brazzo» bei den Spielen auch wie Vorgänger Sammer auf der Bank sitzen; erstmals am Dienstag beim Audi Cup gegen den FC Liverpool.

«Er ist das Mosaikstückchen, das uns noch gefehlt hat», bemerkte Rummenigge. Er schrieb Salihamidzic viele positive Attribute zu wie integer, fleißig, seriös und dazu als Mensch sehr ausgeschlafen. Brazzo, das Bürschchen, war als Profi auch ein echtes Schlitzohr. Rummenigge sieht in dem Bosnier, der fünf Sprachen spricht, «einen Mann, der in Zukunft beim FC Bayern große Bedeutung haben wird».

Vor der Pressekonferenz wurde Salihamidzic der Mannschaft in der Kabine vorgestellt. Laut Rummenigge gab es Beifall. Ancelotti hieß den neuen Sportdirektor «herzlich willkommen». Der Italiener ist überzeugt, dass er der Mannschaft und dem Verein helfen werde.

Der Trainer sagte am Montag aber auch: «Die letzte Saison hat nichts gefehlt. Wir haben einen guten Job gemacht. Der Verein meinte, ein neuer Input würde uns helfen.» Rummenigge stellte umgehend klar: «Hasan ist kein Aufpasser für Carlo Ancelotti.»

Salihamidzic teilt mit den zuvor gescheiterten Wunschlösungen Lahm und Eberl die Vergangenheit als Bayern-Profi. Von 1998 bis 2007 trug er das Rekordmeistertrikot. 234 Mal lief er in der Bundesliga für die Münchner auf. Er ist damit der Ausländer mit den meisten Ligapartien für den FCB. Größter Erfolg war der Champions-League-Gewinn 2001. Dazu kommen sechs Meistertitel und vier Erfolge im DFB-Pokal.

Salihamidzic war nicht die logische, aber eine naheliegende Lösung. Der Verein hatte ihn zu Jahresbeginn zum Markenbotschafter ernannt, neben den ehemaligen Teamkollegen Giovane Elber und Bixente Lizarazu. Salihamidzic erledigte diesen neuen Job gut, auch beim Werbetrip nach China und Singapur gehörte «Brazzo» zur Münchner Reisegruppe. «Er war möglicherweise der Einzige auf der Reise, der immer gute Laune hatte», bemerkte Rummenigge. Er hatte die Idee Salihamidzic, Hoeneß fand sie gut - und jetzt hat der FC Bayern wieder einen Sportchef.

Spielplan FC Bayern

Kader FC Bayern

FCB-Termine in der Saisonvorbereitung

von dpa

erstellt am 31.Jul.2017 | 18:37 Uhr