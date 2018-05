Kopfball-Challenge : Talentiert: Marcelos Sohn verblüfft Real-Stars

Marcelo ist einer der besten Verteidiger der Welt. Auch der Sohn des Real-Stars hat sein vorhandenes Potenzial gezeigt.

von Alexander Barklage

16. Mai 2018, 09:30 Uhr

Am 26. Mai steht für Real Madrid das wichtigste Spiel der Saison an. Der spanische Topclub trifft im Champions-League-Finale in Kiew auf den FC Liverpool. Auf jeden Fall mit dabei sein wird der Brasilianer Marcelo. Der vielleicht beste Linksverteidiger der Welt hat sein großes Talent anscheinend vererbt. Sein achtjähriger Sohn Enzo verblüffte die Real-Stars mit der Kopfball-Challenge, wie Marcelo auf seinem Instagram-Profil postete.

Der kleine Enzo spielte sich mit den Real-Stars, die allesamt auf der Kabinenbank saßen, den Ball per Kopf zu. Ein Madrilene nach dem anderen spielte Enzo den Ball zurück bis der den Ball dann in einen Wäscheeimer einköpfte. Danach feierten die Spieler den kleinen Enzo überschwänglich. Keine Frage, das fußballerische Talent seines Vater hat Enzo ganz sicher geerbt.